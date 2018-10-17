Житель Салехарда отравился шаурмой в киоске, где работники не пользовались туалетной бумагой и мылом

В Салехарде после отравления жителя шаурмой санитарные врачи проверили палатку, где продают эту еду. Выяснилось, что там не было туалетной бумаги, мыла, полотенец, не было воды, работники не соблюдали правила личной гигиены. В продуктах нашли бактерии группы кишечной палочки. Речь идёт о павильоне «Шаурма номер 1» Максима Живаева.

Блюдом из этого киоска покупатель отравился ещё летом – его госпитализировали в больницу с диагнозом гастроэнтерит. Об итогах расследования управление Роспотребнадзора рассказало 17 октября 2018 года.

«В период проверки были отобраны пробы полуфабриката высокой степени готовности – «Курица жаренная на мангале» производства ИП Живаев М.С. Полуфабрикат не соответствовал требованиям СанПиН. В нем были обнаружены бактерии группы кишечной палочки, увеличение количества мезофильных аэробных и факультативно-анаэробных микроорганизмов, что представляло угрозу для здоровья человека при его употреблении в пищу. Бактерии группы кишечной палочки эксперты обнаружили еще на смывах с весов для взвешивания готовой продукции в тонаре «24 часа» и в смывах с разделочной доски для сырых овощей», – говорится в сообщении управления Роспотребнадзора Ямала.

Владелец киоска г-н Живаев был привлечен к ответственности: ему запретили торговать продуктами в киоске в течение трёх месяцев. Решение суда вышло 1 октября 2018 года.

Салехард, служба информации

Салехард. Другие новости 17.10.18

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