СМИ: помощник сити-менеджера Ноябрьска сломал тренажёр, презентованный Моору и Артюхову

В среду, 17 октября, в прессе появилась информация о том, что помощник сити-менеджера Ноябрьска Павел Соколов подозревается в вандализме. По данным агентства Znak.com, он ушёл в отставку из-за видео, на котором зафиксировано, как он ломает тренажёр для становой тяги на спортивной площадке (улица Мира). Она была показательной – презентовалась двум главам регионов Александру Моору и Дмитрию Артюхову в рамках их предвыборного турне по городам Ямала. Об отставке агентство пишет со ссылкой на собственные источники. Правда, собеседники издания не сообщают, при каких обстоятельствах был сломан тренажёр. Известно лишь, что г-н Соколов находился на площадке не один и что он является профессиональным спортсменом.

«В одном из троих атлетов, после которых тренажёр на спортплощадке пришлось менять, на видеозаписи полицейские узнали как раз Павла Соколова. Не исключено, что после этого ему пришлось уволиться из мэрии Ноябрьска», – говорится в материале издания.

При этом ранее тренажёр критиковали в социальных сетях жители. Когда стало известно о том, что его нужно демонтировать, подписчики паблика «Ноябрьск 24» оставили радостные комментарии, жалуясь на его низкое качество.

Глава администрации Ноябрьска Алексей Романов в среду, 17 октября, отказался разговаривать с агентством «Новый День», предложив обратиться в пресс-службу. В пресс-службе предложили направить официальный запрос, пояснив при этом, что на момент звонка рабочий день уже закончился. Как только ответ поступит в распоряжение агентства, он будет опубликован.

В пресс-службе управления МВД Ямала тоже сослались на поздний звонок. Там обещали выяснить ситуацию, но на момент публикации в редакцию комментарии от полиции не поступили.

Помощник сити-менеджера Ноябрьска Павел Соколов профессиональный спортсмен – он занимается тяжёлой атлетикой. Площадки, которые были сломаны, были презентованы губернаторам 13 августа 2018 года.

Ноябрьск, служба информации

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