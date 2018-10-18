В Салехарде горел деревянный дом, из очага достали мужчину (ФОТО)

В Салехарде вечером 17 октября горела квартира в деревянном жилом доме на Броднева. Спасатели достали из очага мужчину, его передали медикам «скорой». Распространения огня удалось избежать: в результате ЧП сгорел только диван в квартире.

«По прибытию к месту вызова наблюдалось задымление в одной из комнат жилого дома. Спасатели вскрыли комнату, в которой был очаг пожара, где обнаружили мужчину», – описали обстоятельства ЧП в пресс-службе управления МЧС Ямала.

Когда спасатели попали в квартиру, она была вся в дыму. Мужчина сидел на диване в сознании и был дезориентирован.

фото – МЧС ЯНАО

Салехард, служба информации

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