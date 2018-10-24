На Ямале молодой специалист «выбивал» положенное пособие с помощью прокуратуры

В Тазовском районе прокуратура нашла очередное нарушение: молодому специалисту-педагогу не хотели выплачивать пособие. Добиться законной поддержки специалисту удалось только с помощью прокуратуры.

В надзорное ведомство обратилась сотрудница МКОУ «Тазовская школа-интернат среднего общего образования». «Заявительница имеет педагогическое образование, она была трудоустроена на должность воспитателя школу-интернат. Воспитатель неоднократно обращалась к директору учреждения с просьбой выплатить ей как молодому специалисту ежемесячное и единовременное пособия. Однако работодатель отказывал, ссылаясь на то, что в трудовом договоре таких условий нет», – рассказывают в прокуратуре Ямала.

Не подействовало на директора и представление прокурора. После этого прокурор Тазовского района обратился в суд. В сентябре 2018 года его требования были удовлетворены. Воспитатель получила единовременное пособие в 87 тыс. рублей и ежемесячное пособие в 76,5 тыс. рублей.

В 2017 году в школах-интернатах Ямала прошла проверка после ЧП в Гыде. Педагоги местного учреждения написали коллективное письмо губернатору и в СМИ, описывая нарушения в интернате. Дети не получали самого необходимого вплоть до мыла, подростки избивали учителей и держали в страхе весь посёлок, были нарушения и у самих педагогов.

Тазовский район, служба информации

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