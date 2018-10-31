Ямальцам раздадут гранты на проекты по развитию региона

Жители Ямала получат деньги на проекты, которые сделают жизнь в регионе ярче и интереснее. «Газпром добыча Надым» продолжит грантовую поддержку креативных идей в будущем году.

Конкурс грантовых проектов пройдет весной 2019 года, но идеи можно обдумывать уже сейчас.

Это будет седьмой год проведения конкурса. За это время в нем приняли участие около сотни проектов от жителей Сеяхи, Нового Порта, Яр-Сале, Панаевска, Салемала, Ныды, Надыма, Ягельного. Жители этих населённых пунктов на воплощение своих идей получили более 5 миллионов рублей. Ямальцы реализовывали свои проекты по экологии, доступности физкультуры и спорта, в культурной жизни, в 2018 году поддержку получили волонтерские проекты.

РИА «Новый День» рассказывало, как преображается Ямал руками его жителей. Ямальцы в городах и отдаленных населенных пунктах воплощают идеи, которые не всегда доступны даже на «большой земле». Здесь сплавляются по рекам, прыгают с парашютом, устраивают спектакли с участием людей с особенностями здоровья, открывают мастерские для детей и их родителей, раскрашивают здания, создают уголки отдыха.

Посмотреть, какие проекты получили поддержку и были реализованы в городах Ямала, можно в специальном проекте.

Надым, Служба информации

Надым. Другие новости 31.10.18

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