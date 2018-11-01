В Новом Уренгое детсады оштрафовали за то, что из них сбежали дети

В Новом Уренгое оштрафовали два детских сада за то, что с территории учреждений сбегали дети. Проверку после инцидентов проводила прокуратура. Два похожих случая произошли в сентябре 2018 года.

25 сентября за территорию детсада вышел воспитанник «Гнёздышка», а 27 сентября гулять ушли воспитанники детсада «Руслан». «В адрес заведующих внесены представления. Два должностных лица привлечены к дисциплинарной ответственности», – говорится в сообщении прокураты Ямала.

Кроме этого виновные лица привлечены к административной ответственности по статье «нарушение предусмотренных законодательством об образовании прав и свобод обучающихся образовательных организаций». Общая сумма штрафов – 20 тыс. рублей.

Как рассказали агентству «Новый День» в детсаду «Гнёздышко», после инцидента садик за счёт оказания платных услуг установил камеры по всему периметру учреждения. До этого видеонаблюдение было в нескольких точках. В садике не подтвердили информацию о том, что иницидент скрывали от родителей (такая информация появилась в открытых источниках во время обсуждения) – воспитательница сразу рассказала отцу малыша, но он просто не придал значения этому происшествию.

В детсаду «Руслан» на момент подготовки публикации на месте не было руководителя.

Новый Уренгой, служба информации

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