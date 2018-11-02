В Новом Уренгое ночью иномарку «насадило» на столб, есть погибший (ФОТО)

В ночь на пятницу, 2 ноября, в Новом Уренгое разбились на автомобиле два человека. Иномарку буквально насадило на столб. Пассажир скончался на месте, водитель в реанимации, сообщает отдел пропаганды ГИБДДД Ямала.

«Около полуночи на улице Магистральная водитель автомобиля Nissan выехал на полосу встречного движения, после чего съехал с дороги и налетел на опору ЛЭП. Машина двигалась со стороны улицы Крайняя в сторону аэропорта. Водитель не выбрал безопасный скоростной режим, не учёл дорожные и метеорологические условия и не справился с рулевым управлением. В результате ДТП пассажир скончался на месте ДТП до прибытия бригады «скорой». Водитель госпитализирован», – рассказали в ГИБДД.

По данным сообщества «Новый Уренгой», погибшему и пострадавшему нет и 30 лет.

Всего с начала года на дорогах Ямала погибли 33 участника дорожного движения, в том числе 1 ребёнок.

фото - ГИБДД ЯНАО фото - группа "Новый Уренгой" Вконтакте

Новый Уренгой, служба информации

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