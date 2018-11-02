На Ямале вертолёт вылетел на поиски оторвавшейся льдины с людьми

На Ямале спасатели 2 ноября 2018 года вылетели за людьми, которых унесло на оторвавшейся льдине от берега. ЧП произошло в Ямальском районе. Люди на льдине – это рыбаки.

Как сообщили в пресс-службе МЧС Ямала, по имеющимся данным, сейчас на льдине на реке Нояха в 14 км южнее от села Новый Порт три рыбака. Пока что она стоит на месте в 500 м. от берега.

«Связь с рыбаками поддерживается. Для проведения поисково-спасательных работ к месту происшествия вылетел вертолёт АК «Ямал» со спасателями «Ямалспас» на борту», – говорится в сообщении ведомства.

Ямальский район, служба информации

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