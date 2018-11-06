В Ноябрьске на видео попала потасовка с пистолетом (ВИДЕО)

Спустя несколько дней после появления в Сети видео потасовки с оружием в Ноябрьске полиция Ямала прокомментировала его. Силовики всё ещё не нашли злоумышленников. Речь идёт о записи, на которой двое мужчин избивают третьего, один из нападавших держит в руке пистолет.

В группе «Происшествия Ноябрьск» была описана версия событии: «Киллеры в городе Ноябрьск совершили похищение человека (с целью его убить) пострадавшим оказался местный житель города. Убийство, к счастью, не случилось, по причине того, что у лиц причиняющих вред здоровью, выпала обойма у боевого оружия. Однако, злоумышленники успели прострелить ноги потерпевшему», говорилось в публикации от 4 ноября 2018 года.

6 ноября на сайте управления МВД Ямала появилось сообщение о том, что оружие было травматическим. Там ничего не сказали о похищении и о самом пострадавшем. «3 ноября 2018 года ночью в дежурную часть полиции Ноябрьска поступило сообщение диспетчера «скорой помощи» о том, что к ним доставлен местный житель 1973 года рождения. Установлено, что у одного из кафе города мужчине причинены телесные повреждения в виде ранения в ноги», – рассказали в пресс-службе Главка.

Силовики изъяли видеозаписи с камер наблюдения. Дела возбуждены по ч. 2 ст. 115 УК РФ «Умышленное причинение легкого вреда здоровью» и ч. 1 ст. 222 УК РФ «Незаконное приобретение или ношение оружия». Сейчас полиция ищет свидетелей и нападавших.

Ноябрьск, служба информации

Ноябрьск. Другие новости 06.11.18

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