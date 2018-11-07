В Салехарде мужчина дерзко ограбил «однорукого бандита»

В Салехарде обвинили мужчину, который на глазах у посетителей и сотрудников бара сломал игровой автомат и похитил выручку.

«Ночью 6 июля 2018 гражданин в баре «Кега», не обращая внимание на посетителей и работников, взял стоящий у входа лом и разбил монитор терминала «Trade box». Из устройства он похитил более 92 тыс. рублей», – говорится в сообщении прокуратуры Ямала.

Успех ограбления ямалец хотел повторить 23 июля 2018 года. Но на этот раз работники бара его остановили.

Суд приговорил мужчину к двум годам лишения свободы в колонии общего режима. Также злоумышленнику придётся вернуть похищенное и отдать деньги за сломанный автомат.

Салехард, служба информации

Салехард. Другие новости 06.11.18

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