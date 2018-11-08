Умер бывший прокурор Ямала

Скончался бывший прокурор Ямала Владимир Поляков. «7 ноября 2018 года на семидесятом году жизни, после продолжительной болезни, ушёл из жизни ветеран прокуратуры Владимир Александрович», – говорится в сообщении прокуратуры автономии.

Поляков начинал работать в прокуратуре Надыма. В 1988 года он стал прокурором округа. В ноябре 2001 года он вышел на пенсию по выслуге лет. Как рассказали в ведомстве, последние годы Владимир Александрович проживал в Москве, являлся членом совета ветеранов Генпрокуратуры.

За многолетнюю добросовестную службу и высокие результаты он был награжден нагрудным знаком «Почетный работник прокуратуры РФ», именным оружием, медалью «Ветеран прокуратуры».

Салехард, служба информации

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