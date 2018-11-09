В Надыме назначен новый прокурор – им стал Артур Толстых, который ранее работал в должности заместителя. Приказ о его назначении подписан генпрокурором 7 ноября 2018 года, сообщили в пресс-службе надзорной инстанции. Толстых займёт место Владимирова Мартынова, который ранее работал в должности надымского прокурора, но был повышен до зампрокурора округа.

Согласно официальной справке, г-н Толстых родился в 1985 году, окончил Московский гуманитарно-экономический институт. Карьеру начинал в следственном комитете Кировской области. С 2010 года работает на Ямале: в течение этих лет он служил и в прокуратуре Ноябрьска, и в окружной прокуратуре, и в надымской. Женат, воспитывает сына и дочь.

Прокурор должен смениться и в соседнем Новом Уренгое. Как ранее сообщало агентство «Новый День», в отставку ушёл Андрей Шерман. И.о прокурора газовой столицы – Сергей Афонин.

фото – прокуратура Ямала

Надым, служба информации

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