Ямальский коммунист: «геи идут против божьих законов»

Мэрия Нового Уренгоя не разрешила провести в городе гей-парад. Идейный вдохновитель мероприятия – ЛГБТ-активист Николай Алексеев – опубликовал официальное решение властей города на своей странице ВК. Чиновники ссылаются на то, что информация о «нетрадиционных сексуальных отношениях» может причинить вред психике наблюдателей.

Но активист не намерен успокаиваться. «Запреты шествия гей-парада и двух ЛГБТ-митингов, запланированных в Новом Уренгое на 18 ноября, обжалованы в Новоуренгойском городском суде. При необходимости дойдем до ЕСПЧ», – пишет Алексеев на своей странице. Ранее он предложил Новому Уренгою стать не только газовой, но и геевской столицей России. В 2017 году Алексеев подавал заявку на проведение митинга в Салехарде – он делает это ежегодно во всех города страны. Но ему постоянно отказывают.

Известный в Новом Уренгое коммунист Александр Шмаль, который сейчас работает в Надыме, согласен с чиновниками мэрии газовой столицы. «Люди, которые такое пропагандируют, они идут против природы, против божьих законов. Такие вещи делать нельзя», – сказал в беседе с агентством «Новый День» народный избранник. Он добавил, что не может предсказать реакцию других горожан на проведение митинга, так как в его окружении людей, сочувствующих геям и лесбиянкам, нет. «Это мнение нормального человека. У меня трое детей. Я люблю жизнь. Знаете, как в песне, где поётся: «будут внуки потом, всё опять повторится сначала». А люди, пропагандирующие нетрадиционные отношения, как правило, очень одиноки», – поэтично заключил депутат.

Новый Уренгой, служба информации

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