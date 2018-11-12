Почта России на Ямале нарушает закон

На Ямале Почта России ущемляет права работников. Нарушения нашли специалисты гострудинспекции. На работодателя пожаловался один из сотрудников – ему отправили трудовую книжку почтой только спустя две недели после увольнения, хотя обязан был выдать её в день увольнения.

«По результатам проведенной проверки работодателю выдано обязательное для исполнения предписание по восстановлению нарушенных прав работника. Работодатель будет привлечён к ответственности», – рассказали в инспекции труда.

Несколько лет назад корпоративные конфликты в ямальских отделениях Почте России стали поводом для массовых жалобы сотрудников СМИ и надзорные инстанции. Сотрудники жаловались на грубость и унижения со стороны начальника Виктора Степанова. В 2015 году на местном форуме опубликовали несколько аудиозаписей, на которых человек с голосом г-на Степанова запугивал сотрудников, которые не захотят его слушать и будут, по его собственному выражению, «быковать»: он обещал, что на новое место работы уволившихся будет звонить доброжелатель и негативно высказываться о человеке. Степанов руководит отделением до сих пор.

Салехард, служба информации

Салехард. Другие новости 12.11.18

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