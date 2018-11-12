Чиновники Ноябрьска ищут «прослушку» в своих кабинетах

Чиновники Ноябрьска через официальный сайт госзакупок пытаются найти подрядчика для проверки своей офисной техники на «прослушку».

Согласно техзаданию аукциона, специалисты должны проверить четыре компьютера, четыре монитора и многофункциональные устройства в НГДИ. Документы подписаны руководителем департамента имущественных отношений, замглавы города Евгением Беловым. Эксперты должны обладать лицензией ФСБ России на осуществление работ, связанных с использованием сведений, составляющих государственную тайну. Максимальная сумма контракта, которую чиновники готовы заплатить за выявление средств негласного получения информации – 143 тыс. рублей.

Правда, пока на конкурс никто не заявился – его итоги озвучены 7 ноября 2018 года. Возможно, чиновникам придётся проводить повторные торги.

Ноябрьск, служба информации

Ноябрьск. Другие новости 12.11.18

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