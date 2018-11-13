Жители Нового Уренгоя просят власти позаботиться о безопасности детей

Жители Нового Уренгоя, района Лимбяяха, просят закрыть доступ на стройки для детей. Об этом сообщил депутат заксобрания Ямала Иван Вершинин. Он добавил, что власти газовой столицы уже обращались с исками в суд, чтобы обязать собственников обнести опасные объекты забором, но судебные решение проигнорированы. Народный избранник винит судебных приставов в сложившейся ситуации.

Как сообщил агентству парламентарий, он обратился в прокуратуру, чтобы надзорная инстанция занялась этим вопросом. Речь идёт о недостроенных жилых домах и бане, пояснил г-н Вершинин. «Ещё два года назад арбитражный суд округа по исковому заявлению департамента имущественных отношении мэрии обязал собственника установить ограждение строительных площадок, занятых объектами незавершенного строительства. Но они до сих пор не огорожены. Заброшенные стройки стали любимым местом игр местной детворы, представляя при этом потенциальную опасность их жизни и здоровью», – пояснил народный избранник.

Напомним, резонансной стала трагедия на развалах заброшенного завода в Надыме: ребёнок сорвался с конструкций и погиб. Это произошло в мае 2017 года. При этом задолго до трагедии горожане не раз обращали внимание властей на то, что следует закрыть доступ к опасным конструкциям завода для детей.

Новый Уренгой, служба информации

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