Дочка «Роснефти» загадила участок на Ямале и не захотела его очистить

Дочерняя компания «Роснефти» загрязнила в Пуровском районе участок в результате прорыва трубы и не захотела его восстанавливать. Прокуратура обратилась в суд, чтобы заставить нефтяников очистить земли.

«В мае 2017 года на трубопроводе скважины по добыче нефти «РН-Пурнефтегаз» произошла авария. Лесному фонду причинен ущерб – более шести млн рублей. Прокуратура летом 2017 года внесла компании представление, но его проигнорировали», – рассказали в прокуратуре Ямала.

Прокурор Пуровского района обратился с иском о взыскании с компании в доход государства 6,2 млн рублей. Губкинский районный суд удовлетворил требования прокурора в полном объеме.

Дочка «Роснефти» попыталась оспорить это решение, но не смогла.

Тарко-Сале, служба информации

Тарко-Сале. Другие новости 14.11.18

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