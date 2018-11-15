Прокуратура накажет всех, из-за кого сорвали сроки строительства парка в Ноябрьске

Прокуратура обнаружила, что подрядчик сорвал сроки проведения работ в детском парке Ноябрьске. Надзорная инстанция грозит возбудить административное дело в отношении него. Нарушения были выявлены в том числе и благодаря публикациям в местных СМИ – агентство «Ноябрьск24» писало, что реконструкция парка продолжается в мороз – в минус 20 градусов.

«Работы в главной городской зоне отдыха подрядчики ведут в специальных передвижных палатках. Температуру внутри поддерживают при помощи тепловых пушек, чтобы соблюсти технологию по укладке тротуарной плитки – сейчас в парке идет облицовка лестницы и пешеходных дорожек», – рассказывали журналисты 14 ноября 2018 года.

Работы в парке выполняет ООО «Спецмонтажтехнология». Как сообщает агентство «Новый День», согласно документам закупки компания получит за свои работы 237 млн рублей. Срок завершения работ – 1 октября 2018 года. В техзадании указано, что в парке нужно было провести озеленение, сделать велодорожки, лестницу с местами для сидения, зимние и летние горки,

Дело в отношении подрядчика может быть возбуждено по части 7 статьи 7.32 КоАП РФ (действие, повлекшие неисполнение обязательств, предусмотренных контрактом на выполнение работ для нужд заказчика, с причинением существенного вреда охраняемым законом интересам общества и государства, заключили в прокуратуре Ямала.

Ноябрьск, служба информации

Ноябрьск. Другие новости 14.11.18

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