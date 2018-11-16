Ради спасения щенка в Ноябрьске спасатели и волонтёры провели спецоперацию (ВИДЕО)

В Ноябрьске ради спасения щенка, зажатого между бетонных плит, провели спецоперацию. Зоозащитники нашли водителя спецтехники, который согласился предоставить подъёмный кран, а также вызвали спасателей. Вечером, в морозы, животное освободили. Инцидент произошёл 15 ноября, на следующий день видео спасения появилось в СМИ. Сейчас щенок на передержке.

Застрявшего между плит щенка нашла жительница города – она услышала как скулит пёс. Волонтёры фонда помощи животным «Право на жизнь» попытались освободить собаку самостоятельно, но не смогли. Пока к месту ехали спасатели, общественникам удалось найти автокран, водитель которого также согласился помочь, рассказывает агентство «Ноябрьск 24».

Сотрудники «Ямалспаса» признались, что периодически вызволяют из беды не только людей. «Такие вызовы бывают не часто, но, когда поступают, мы не отказываем. Спасали и котят, и кошек. Не бросать же, все-таки это живое существо», – рассказал изданию спасатель 2 класса НПСО «Ямалспаса» Игорь Копытин.

Ноябрьск, служба информации

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