В больнице на Ямале уборщицы нелегально работали санитарками

Прокуратура обнаружила, что в больнице Муравленко санитарок с нарушениями перевели на должность уборщиц. Перевод сотрудникам аргументировали сокращением штата. При этом они продолжали выполнять работу санитарок. Как выяснилось из массовой жалобы сотрудников в прокуратуру, перестановки случились ещё в 2015 году. Однако даже после того, как стало ясно, что это нарушение закона, работникам не вернули прежние посты – их обязанности просто скорректировали. Главврач больницы Олег Казаков отказался комментировать нарушение.

«Приказом главврача на уборщиков инструкцией были возложены такие должностные обязанности, как оказание помощи медсестре в проведении отдельных процедур, знание правил оказания первой помощи при отравлении химическими веществами, а также иные не относящиеся к работе уборщиков обязанности. Переведённые работники фактически работали санитарами», – говорится в сообщении прокуратуры Ямала. Прокурор города внёс главврачу представление, по результатам его рассмотрения издали новую должностную инструкцию уборщиков. К дисциплинарной ответственности привлечён один человек.

В беседе с агентством «Новый День» главврач больницы Олег Казаков отказался объяснять, в связи с чем проведена оптимизация, если у больницы есть реальная потребность в санитарках. Неясно также, кто теперь будет исполнять обязанность санитарок, которых перевели на должности уборщиц. Возможно, вырастет нагрузка на медсестёр, как это происходит в других медучреждениях страны.

Муравленко, служба информации

Муравленко. Другие новости 19.11.18

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