Доходы жителей Ямала в 2019 году сократятся

Жители Ямала не смогут рассчитывать на улучшение благосостояния в 2019 году. Округ находится на последнем месте в соответствующем рейтинге, составленном Финансовым университетом при правительстве РФ. Ожидаемый рост реальных располагаемых доходов населения ЯНАО в течение ближайшего года – минус 1%.

Хоть небольшом, но в плюсе оказались соседние регионы – Тюменская область (рост доходов 0,5%) и Ханты-Мансийский округ (0,8%). Лидером по потенциальному росту реальных доходов в УрФО является Свердловская область (1,8%), у Курганской области – плюс один процент, у Челябинской – 0,4%.

Авторы исследования прогнозируют рост реальной заработной платы в России в 2019 году на 4-6%. Однако, этого будет недостаточно для того, чтобы компенсировать стагнацию (или снижение в реальном исчислении) прочих составляющих – социальных выплат, доходов от предпринимательской деятельности, недвижимости и банковских депозитов.

Наилучшие перспективы роста реальных располагаемых доходов населения (доходов за вычетом обязательных платежей, скорректированных на индекс потребительских цен), по мнению экспертов, имеются в Республике Крым (6,5%), Севастополе, Самарской, Ленинградской, Орловской, Костромской, Московской областях и в республике Хакасия (1,9%).

Салехард, служба информации

Салехард. Другие новости 20.11.18

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