В Салехарде начали осваивать миллионы на городок и фестиваль скульптур

В Салехарде ледовый городок обещают открыть к 15 декабря 2018 года. Контракт на его возведение получила предприниматель Ольга Ладыгина из Барнаула, снизив цену контракта на два миллиона рублей – до 6,5 млн рублей. Дизайн городка ещё летом заказали за 200 тыс. рублей у другого предпринимателя, который занимается сточными водами – ООО «Авето».

Как сообщает пресс-служба мэрии Салехарда, лёд для городка нарезают на озере за «Удачей». Всего потребуется порядка 300 кубов льда. «Традиционно, комплекс будет состоять из горок, их предполагается четыре, входных групп, лабиринтов, ловушек, декоративной стены и панно для фотографирования», – говорится в сообщении чиновников. Тема городка – сказка «Снежная королева». Согласно техзаданию контракта, в городке будут фигуры Кая и Герды, медведей, ворон, королевы в окне, композиция для фотографирования «Трон Снежной Королевы», дед Мороз со Снегурочкой и других персонажей.

Кроме возведения городка в Салехарде также проведут фестиваль ледовых скульптур «Полярная рапсодия» на тему «Россия-Китай». Организацией мероприятия занимается департамент международных отношений замгубернатора Александра Мажарова. Часть средств на фестиваль выделят напрямую из бюджета Ямала, часть – через фонд департамента «Сотрудничество Ямала». Фигуры будут устанавливать на площади у «Культурно – делового центра». Например, на заготовку льда и предоставление бытовок 1,8 млн рублей получит от фонда компания «Электростройизмерения» во главе с Александром Кухаром. Приступать к работам нужно уже 15 ноября. Ещё 1,5 млн рублей получит компания «Меридиан» Дмитрия Сусликова – за эти деньги коммерсанты предоставят инструменты для изготовления фигур, подсветку, обеспечат фестиваль оборудованием, оформят выставочные площадки. Известно, что центральная композиция фестиваля будет содержать изображение китайского дракона и белого медведя.

В мэрии Салехарда также сообщают, что в городе установят пять ёлок. Большую – на площади центра культуры и спорта «Геолог». Вторая займёт место у развлекательного центра «Полярис». Ещё три, но чуть меньшего размера будут установлены в районе Комбината, Ангальского Мыса и на втором отделении.

Салехард, служба информации

Салехард. Другие новости 20.11.18

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