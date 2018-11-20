Самолёт авиакомпании «Ямал» вернулся в аэропорт Салехарда из-за ЧП

Самолёт CRJ -200 авиакомпании «Ямал» во вторник, 20 ноября, вернулся в аэропорт вылета – Салехард. Причиной стал сигнал о том, что шасси не убрано. Сейчас пассажиры ожидают другой борт для вылета по маршруту Салехард-Надым.

Как рассказали агентству «Новый День» в пресс-службе АТК «Ямал», сработала сигнализация, информирующая о том, что не убрана передняя стойка шасси. «Фактически шасси убралось, но по правилам самолёт должен сесть. На борту было 18 человек и 3 члена экипажа», – сообщил представитель перевозчика. Пассажиров перевезёт резервный «Суперджет».

Обновлено в 16:05. Как сообщили агентству «Новый День» в пресс-службе уральского следственного управления на транспорте, самолёт вылетел в 12:20 по местному времени и через 9 минут вернулся в аэропорт. Ведомство проведёт доследственную проверку после получения всех материалов от полиции по инциденту.

Салехард, служба информации

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