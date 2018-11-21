На самой северной сцене Ямала прошел первый концерт

В самом северном Доме культуры Ямала прошел первый концерт. Артисты подготовили выступления для вахтовиков Бованенковского месторождения – 12 номеров в зале с современным звуком, отличной акустикой и большим экраном.

Это позволило оценить новый зал на 300 мест, который совсем недавно ввели в эксплуатацию. В зале можно будет проводить не только концерты, но и профессиональные конференции, деловые встречи и другие мероприятия для сотрудников месторождения.

Первый концерт помог артистам, звукорежиссёрам и работникам сцены оценить возможности концертного зала

В вахтовом поселке появился зал, сделанный по всем аудиовизуальным канонам: оборудование сцены имеет электроприводное управление, есть большой экран, система видеоконференцсвязи, системы синхроперевода и «режиссерской связи». «Звуковой пульт – самый современный, полностью программируемый. В зависимости от концертного номера можно создавать интересные эффекты и звуковые рисунки. Пришлось потратить некоторое время, чтобы его настроить, как говорится, под себя. Работать с таким оборудованием – большое удовольствие», – отметил звукорежиссер дома культуры «Прометей» Владимир Белуха, пишет «Газовик.инфо». Система освещения тоже на высоте – более 200 осветительных приборов, 60 из них «вращающиеся головы», в зависимости от задумки режиссера сцену можно затемнить или раскрасить в яркие цвета.

Зрители первого концерта – сотрудники филиалов компании

Вахтовики оценили новый концертный зал: по их словам, не в каждом городе на «большой земле» есть аналогичного уровня залы. «Это пробный концерт, который тем не менее прошёл успешно. Но у нас уже масса идей, эта сцена позволяет воплощать самые смелые творческие задумки», – поделилась Светлана Криворот, заместитель начальника службы по спортивно-оздоровительно и культурно-массовой работе УЭВП.

Екатеринбург, служба информации

Екатеринбург. Другие новости 21.11.18

Новым заместителем Николая Цуканова стал бывший кремлевский куратор нескольких округов. / С тюменского архитектора требуют деньги за трещины в доме ямальских властей. / Самолёт авиакомпании «Ямал» вернулся в аэропорт Салехарда из-за ЧП. Читать дальше

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш Whatsapp +7 (901) 454-34-42

© 2018, РИА «Новый День»