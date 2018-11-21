Прокуратура Ямала раскритиковала работу окружного УФАС

Прокуратура Ямала раскритиковала работу окружных антимонопольщиков. По версии надзорной инстанции, сотрудники управления ФАС Ямала слабо контролируют уплату штрафов, а также невовремя рассматривают обращения по жалобам на нарушение закона о конкуренции.

Прокуратура внесла представление руководителю управления ФАС по ЯНАО Андрею Рогожкину, двух сотрудников антимонопольной службы привлекли к дисциплинарной ответственности. Также прокуратура предложила приставам заняться штрафами, которые наложены антимонопольщиками, но до сих пор не уплачены.

Получить комментарии г-на Рогожкина в момент подготовки материала не удалось – телефон его приёмной не отвечал.

Стоит отметить, что в последние два года про антимонопольную службу Ямала почти ничего не слышно. С начала 2017 года ведомство возглавил Андрей Рогожкин, и с тех пор громких или резонансных дел в производстве управления не было, или они никак не обсуждались ни профессиональным сообществом, ни СМИ. Приступая к работе, Андрей Рогожкин рассказал, что в ФАС очень много жалоб на закупки чиновников. В ямальском ФАС этим направлением занимается бывший ямальский чиновник, экс-глава департамента науки округа Андрей Денисюк. В последнее время за госзакупками следит только прокуратура Ямала. Но и она ограничивается контрактами сельских поселений, практически не проверяя торги и аукционы окружных чиновников.

Более того, на сайте управления ФАС Ямала нет информации о проверках цен на бензин, продукты и билеты – эта тема является одной из обсуждаемых среди населения.

Салехард, служба информации

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