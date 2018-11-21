В Новом Уренгое осудили извращенца, который подстерегал детей в подъезде

В Новом Уренгое осудили педофила. Мужчину, который пугал девочек в подъезде, признали вменяемым. Ему придётся отправиться в колонию строгого режима на пять лет. Жертвами извращенца стали четыре несовершеннолетние девочки, сообщает пресс-службе СУ СК Ямала в среду, 21 ноября.

Злоумышленник – 35-летнй местный житель. Он признан виновным в совершении развратных действий без применения насилия – он демонстрировал детям половые органы. Все инциденты, за которые его судили, произошли в ноябре 2017 года.

«По заключению судебно-психиатрической комиссии мужчина мог в полной мере осознавать фактический характер и общественную опасность своих действий и руководить ими», – сообщают следователи.

Новый Уренгой, служба информации

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