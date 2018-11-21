Из Тюмени на Ямал перебрался чиновник, уволенный после скандала с круглой баней

Бывший тюменский чиновник Владимир Гультяев, фигурант истории с памятником конструктивизма в Тюмени – круглой баней – трудоустроен в администрацию Ямала. Он занимает пост первого замдиректора службы госохраны объектов культурного наследия. Информация об этом содержится на сайте структуры.

Владимир Гультяев в 2016 году ушёл в отставку с поста комитета по охране и использованию объектов историко-культурного наследия Тюменской области. Это случилось после того, как известному объекту Тюмени – круглой бане – вернули статус памятника. Приказ об этом подписал непосредственно г-н Гульяев. Документу предшествовал общественный конфликт. Экс-глава Тюмени Александр Моор предлагал построить на месте бани многоярусную парковку. Бывший губернатор региона Владимир Якушев обещал спросить мнение населения и хотел отдать баню молодёжи. Баню удалось сохранить лишь потому, что за неё боролись общественники, они предоставили в комитет заявку и экспертизу, согласно которой объект представляет ценность.

По одной из версий, которая обсуждалась в СМИ, Гультяев не придумал как избавиться от активистов и подписал документы о возвращении бани в реестр историко-культурных объектов, чем вызвал недовольство областных и городских чиновников. «Рассказывают, что вице-губернатор Сергей Сарычев лично отчитал за это сотрудников комитета. Потом уволили всех, кто занимался этим вопросом – Гультяева, его заместителя, главного специалиста, юриста», – рассказывают источники в областном правительстве. Как только в комитете сменился руководитель и главой назначили замглавы администрации Тюмени (теперь замгубернатора) Ларису Теплоухову, в бане случился пожар.

Салехард, служба информации

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