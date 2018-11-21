Полиция не захотела возбуждать дело после стрельбы в кафе Салехарда

Прокуратура Ямала заставила полицию возбудить дело после стрельбы в кафе Салехарда. ЧП произошло в ноябре 2018 года. О нём в полицию заявила местная жительница.

«Ночью один из посетителей кафе несколько раз выстрелил из своего травматического пистолета по торговому оборудованию кафе. Поступок мужчина объяснил тем, что будучи в состоянии алкогольного опьянения решил пострелять по банкам с напитками, которые хранились в холодильнике-витрине», – описали обстоятельства инцидента в прокуратуре Ямала. К счастью, никто не пострадал.

Полиция не возбуждала уголовное дело по статье «хулиганство». Это было сделано только после требования прокурора города 12 ноября 2018 года.

Салехард, служба информации

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