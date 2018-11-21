Власти Ямала дали фермеру бюджетные деньги на производство мраморной говядины

Власти Ямала дали субсидию фермеру на производство мраморной говядины. В Надыме появится хозяйство по разведению крупного рогатого скота мясной породы герефорд. Сумма субсидии, которую получил Александр Бородин – 1,5 млн рублей, сообщает пресс-служба правительства Ямала. Там обещают, что мясо поступит в продажу уже в 2019 году.

Для нового хозяйства 26 голов молодняка доставили из Тюменской области. «Кормим, растим, стараемся, чтобы вес набирали. Как мне сказали, они набирают 1,2 – 1,3 кг в день, но это в условиях Тюменской области. Там, конечно, разнотравья побольше. Думаю, в наших северных условиях прибавка на 900 граммов – 1 кило в день уже неплохо будет», – рассказал Александр Бородин, которого цитируют в пресс-службе.

Там добавили, что КФХ Бородин стало третьим в округе хозяйством, которое занимается разведением таких животных. С 2014 года герефордов разводят в Шурышкарском районе (в муниципальном сельхозпредприятии «Мужевское» и КФХ Шелеметьев сегодня содержится 70 голов этой породы).

Надым, служба информации

Надым. Другие новости 21.11.18

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