На Ямале увеличили транспортный налог: люди покупают машины, значит, у них есть деньги

Депутаты Ямала повысили ставки транспортного налога и отменили льготы. Как пояснил председатель комитета по бюджету Виктор Казарин, целесообразность существования льгот сегодня не очевидна: от уплаты налога освобождены все владельцы автомобилей с мощностью двигателя до 150 л.с. При этом в пояснительной записке автор закона – замгубернатора Ямала Альбина Свинцова объясняет: число машин в округе растёт, то есть у людей есть средства для их покупки. Нагрузка на дороги при этом также увеличивается и нужно больше денег на ремонт. Решение о повышении ставок и отмене льгот принято в ходе очередного заседания заксобрания Ямала 22 ноября 2018 года.

«За последние три года объём выпадающих доходов окружного бюджета по транспортному налогу составил 785 млн рублей», – говорится в пояснительной записке к закону, который приняли парламентарии. Чиновники посчитали: налоговые льготы сейчас имеют более 121 тыс. человек.

Депутаты оставили преференции для ветеранов, инвалидов, пенсионеров, пожилых людей, чернобыльцев и многодетных семей. «Сумма налоговых льгот в результате установления адресных категорий составит 36 млн. рублей в год», – говорится в документах окружной думы.

Для машин с мощностью двигателя до 100 л.с. ставка составит 4,5 рубля с каждой лошадиной силы. Для авто от 100 л.с. до 150 л.с. – 7,35 рублей с каждой лошадиной силы. По словам Виктора Казарина – это не максимальные ставки. Размер ставки налога для мощных автомобилей (свыше 250 л.с.) вырастет с 75 рублей до 100 рублей на одну лошадиную силу. Средняя сумма налога для одного ямальца составит в 2019 году от 360 до 975 рублей.

«При увеличении ставки для авто с мощностью свыше 250 л.с. допдоходы бюджета в 2020 году по предварительной оценке составят 52 млн рублей», – говорится в материалах депутатов. И ещё плюс 40 млн рублей чиновники рассчитывают получить от отмены льготы по налогам для машин мощностью до 150 л.с.

Салехард, служба информации

Салехард. Другие новости 22.11.18

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