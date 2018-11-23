Крупная авария в «Тюменьэнерго» полностью обесточила Салехард

Рано утром 23 ноября 2018 года все жители Салехарда остались без света. Власти города объяснили причину массового отключения электроэнергии. Как сообщили в пресс-службе мэрии, отключение произошло в 5:30 в связи с аварией на сетях «Тюменьэнерго» (Салехард подключился к сети всего два месяца назад). Восстановлением занималась компания АО «Салехардэнерго». «В течение 20 минут котельные города были обеспечены резервными источниками питания, отопление подавалось в плановом режиме. В 7:41 было подано напряжение на ПС «Центральная», – рассказывают в мэрии. По данным на 9 утра, в городе поэтапно подключили все объекты к электроэнергии.

Согласно справке Минэнерго, без электроснабжения в результате ЧП остались бытовые потребители Салехарда (около 50 тыс. человек). Аварийное отключение произошло 23 ноября в 03:29. Проблема возникла на высоковольтной линии «Надым – Салехард». В 03:36 действием защит отключились остальные объекты комплекса. На улице в это время было минус 15.

В «Тюменьэнерго» обещали прислать комментарии позднее.

5 сентября 2018 года Салехард подключился к системе «Тюменьэнерго». Глава ЯНАО Дмитрий Артюхов заявлял, что это новый уровень безопаности и надёжности электроснабжения города. На этой неделе он провёл встречу с главой с гендиректором ПАО «Россети» (куда входит «Тюменьэнерго») Павлом Ливинским. В комплекс объектов, которые необходимы были для включения города к системе, вошли две воздушные линии 220 кВ «Надым – Салехард», подстанция «Салехард», а также подстанции «Полярник» и «Северное сияние».

Салехард, служба информации

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