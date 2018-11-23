На Ямале обсуждают будущее вице-губернатора Соколовой

Сразу две известных региональных медиаплощадки сообщили о возможной смене места работы вице-губернатора Ямала Ирины Соколовой. Агентство «URA.Ru» предположило, что её могут забрать в аппарат полпреда или в соседний регион. Телеграм-канал «Доктор Комаровский» написал, что кандидатура члена ямальского правительства рассматривается на место замглавы Росприроднадзора. Ведомство подконтрольно Минприроды, которое возглавляет бывший губернатор Ямала Дмитрий Кобылкин. Более того, вбрасываются версии о том, что Соколова может сменить главу Избиркома округа Андрея Гиберта.

Собеседники агентства «Новый День» не подтверждают, но и не опровергают информацию об уходе г-жи Соколовой. Политологи объясняют информационную волну повышенным вниманием к региону после смены губернатора. Ирина Соколова в правительстве Ямала курирует идеологический блок. Она считается членом команды прежнего губернатора Дмитрия Кобылкина (они работали до перехода в Салехард в Пуровской администрации). Фамилию Соколовой называли в числе возможных преемников Кобылкина на посту главы Ямала, однако согласована была кандидатура молодого замгубернатора по экономике Дмитрия Артюхова.

В новом правительстве Ирина Соколова по-прежнему занимается идеологией и межнациональными вопросами. Она курирует департамент внутренней политики, то есть выборы, СМИ и коммуникации. Также в ее ведении департамент коренных народов Севера, который должен решать конфликтные вопросы отношений между аборигенами, властью и компаниями ТЭК.

Ирина Соколова проявила себя как хороший организатор выборных кампаний не только на Ямале, но и за пределами округа. Несколько лет назад она была командирована в Ставрополье. Тогда в краевом правительстве она помогала своему коллеге из автономии Владимиру Владимирову, который был назначен врио губернатора, избираться. С этим, возможно, связаны разговоры о её переходе в другие регионы. Вместе с этим на Ямале в 2019 году будет несколько задач во внутренней политике. Должны пройти выборы в крупных муниципалитетах – Ноябрьске, Салехарде, Лабытнанги. Более того, депутаты будут избираться по новой системе – по многомандатной.

Неофициально в администрации автономии также анонсируют оптимизацию в местных администрациях, что может вызвать недовольство местных чиновников и бизнесменов. Случится ли она и как это будет выглядеть – неясно. Собеседник агентства «Новый День» в администрации округа неофициально рассказал, что Ирина Соколова глубоко погружена в окружную повестку и не похоже, что она собралась сменить место работы. В пресс-службе правительства Ямала не стали комментировать слухи о переходе на другие должности. В ответ на вопрос агентства там сообщили, что все члены правительства работают в рамках своих полномочий – как утверждено решением губернатора.

Тюменский политолог Александр Безделов полагает, что губернатор Ямала г-н Артюхов навряд ли захочет лишиться сильного политического менеджера, а слухи об отставке традиционно сопровождают всех высокопоставленных чиновников – люди такого уровня всегда имеют определенное количество врагов. «Соколова занимается многими вопросами, она курировала выборы, и они прошли хорошо. В целом ситуация в округе контролируемая, и в этом большая заслуга вице-губернатора», – заключил собеседник.

Другой тюменский политтехнолог Станислав Дейнеко отмечает, что рассуждая о смене места работы политика такого уровня, логично было бы говорить о руководящих постах в регионах, либо о федеральном правительстве, но точно не о миграции внутри региона. Он не прогнозирует уход Ирины Соколовой с должности, но говорит о высокой востребованности специалистов формата Соколовой на всех уровнях власти. «Наличие высокой планки, взятой изначально на Ямале, и переход на министерскую должность бывшего губернатора Дмитрия Кобылкина предполагают, что к региону будет повышенное внимание. Специалисты уровня Соколовой могут быть востребованы на различных фронтах работы», – уверен Дейнеко.

Салехард, служба информации

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