Глава Ноябрьска назвал дату открытия первого гипермаркета «Лента» на Ямале

Глава администрации Ноябрьска Алексей Романов анонсировал открытие первого на Ямале гипермаркета «Лента» 18 декабря 2018 года. Об этом он сказал на своей странице в инстаграм, рассуждая об итогах встречи с представителями сети, сообщает агентство «Новый День».

Г-н Романов заявил, что гипермаркет – это инвестпроект. «Планы общества откровенно порадовали, услышал много интересных предложений как для жителей Ноябрьска и предпринимательского сообщества, так и наших фермеров. «Лента» – это ещё один крупный инвестиционный проект, который мы реализуем на территории города. И у нас в планах их немало», – написали на странице главы.

фото – схема расположения магазина от «Ноябрьск24»

Ноябрьск, служба информации

Ноябрьск. Другие новости 23.11.18

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