В сгоревшем балке в Тазовском погиб мужчина

В посёлке Тазовском во время пожара в выходные дни сгорел мужчина. Тело погибшего обнаружено в балке в промышленной зоне. Следственное управление СК Ямала проводит проверку по факту ЧП.

Сообщение о возгорании поступило в ночь на 25 ноября – 24 ноября в 23:50. «Прибывшие через четыре минуты к месту происшествия пожарные обнаружили открытое горение. Огнём были охвачены два балка под одной крышей (размерами 10Х10 метров). Сотрудники сразу приступили к тушению. В процессе тушения из помещений вынесено три газовых баллона», – говорится в сообщении ГКУ «Противопожарная служба ЯНАО».

Локализация пожара произошла в 23:56. Его полностью ликвидировали в час ночи. Строения расположены в промзоне на въезде в посёлок. Причины пожара сейчас устанавливаются.

фото – ГКУ «Противопожарная служба ЯНАО».

Тазовский, служба информации

Тазовский. Другие новости 26.11.18

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