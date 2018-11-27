В Надыме завершился XVIII Традиционный боксёрский турнир памяти Владислава Стрижова

25 ноября в Надыме прошли финальные бои, церемония награждения и закрытие боксёрского турнира, посвящённого памяти первого генерального директора ООО «Газпром добыча Надым». В нём приняли участие спортсмены из регионов России, а также из Германии, Сербии, Израиля, Литвы, Беларуси, Казахстана и Кыргызстана. Соревнования прошли при поддержке ООО «Газпром добыча Надым».

Открытие турнира

За право стать лучшим в своей весовой категории в финале боролись 36 спортсменов. В ходе соревнований высокое качество подготовки продемонстрировали ямальские спортсмены – больше четверти финалистов представляли населенные пункты ЯНАО.

Приз «За лучший бой» получил Максим Шумов из Краснотурьинска (Свердловская область). Награду юному спортсмену вручил генеральный директор ООО «Газпром добыча Надым» Сергей Меньшиков. Пьедестал почёта с Максимом Шумовым разделил Антон Артеменко из Санкт-Петербурга. Специальным призом «За лучшую технику» поощрён Даниил Кожевников из Ноябрьска (ЯНАО). Победителем в номинации «За волю к победе» стал Александр Дудченко из посёлка Ягельного (ЯНАО). Награду и напутствия он получил от почётного гостя турнира – олимпийского чемпиона Вячеслава Яновского.

Открытие турнира и первые бои состоялись в пятницу. В тот же день участники возложили цветы к памятникам Владиславу Стрижову, имя которого носят соревнования, а также Валерию Ремизову, который выступил инициатором проведения первого турнира. На церемонии открытия с приветственным словом к участникам и зрителям обратились почётные гости и организаторы соревнований. Выступая перед собравшимися генеральный директор ООО «Газпром добыча Надым» Сергей Меньшиков отметил, что поддержка спорта и здорового образа жизни – одно из приоритетных направлений социальной политики компании. Торжественную церемонию и первые бои показали в прямом эфире Надымской студии телевидения.

По традиции, для участников организовали встречу с легендарными спортсменами – гостями турнира. Среди них в этом году чемпион XXIV Олимпийских игр в Сеуле Вячеслав Яновский (Россия), чемпион XXVII Олимпийских игр в Сиднее Александр Лебзяк (Россия), семикратный чемпион мира среди боксёров-профессионалов по версии WBA Орзубек Назаров (Киргизия).

Екатеринбург, служба информации

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