В Салехарде уже дважды напали на стелу «66 параллель» (ФОТО)

В Салехарде чиновники обратились в полицию из-за повреждения стелы «66 параллель». За две недели на объект нападали уже дважды. Сначала вырвали световую ленту. Теперь выломали обшивку. Повреждения обнаружили специалисты Салехардской дирекции единого заказчика во время очередного осмотра объекта, рассказали в пресс-службе мэрии города 28 ноября 2018 года.

Там надеются, что полиция начнёт розыск вредителей. Тем временем мэрия подсчитает ущерб от вандализма:от суммы будет зависеть, какое дело возбуждать – уголовное или административное. Ремонт придётся делать через госзакупки. «Монумент был сделан давно, возможности починить его сразу – нет. Сейчас будут искаться поставщики, запрашиваться коммерческие предложения», – сказал замначальника отдела по благоустройству МКУ «СДЭЗ» Олег Левченко.

В Салехарде жители уже ломали качели, информационные тумбы, спортивные объекты, также жители города прикуривают от вечного огня, мусорят на благоустроенных территориях.

фото – пресс-служба мэрии Салехарда

Салехард, служба информации

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