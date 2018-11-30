Прокуратура оштрафовала ресторатора, который кормит правительство ЯНАО

В Салехарде сотруднице кухни в бургерной не выплатили зарплату. Вмешалась прокуратура. Только после этого женщина получила 35 тыс. рублей.

«Женщина работала помощником повара в кафе «Бургер Клаб». При увольнении работодатель с ней окончательный расчет не произвёл. Прокуратура внесла представление директору. По постановлению прокурора юридическое и должностное лицо привлечены к административной ответственности. Штраф составил 40 тыс. рублей», – говорится в сообщении прокуратуры.

Кафе оформлено на компанию ООО «ЯфСервис». Директором и соучредителем её является известный в Салехарде ресторатор Дмитрий Терещук. Г-н Терещук известен как директор и соучредитель компании «Салехардобщепит», которая управляет несколькими заведениями, в том числе владеет франшизой кафе «Максим» в Салехарде. Более того, «Салехардобщепит» регулярно получает контракты на обслуживание правительства Ямала. В ноябре заключен очередной договор на 2,5 млн рублей на организацию питания.

Получить комментарии в «Яфсервис» не удалось. Дмитрий Терещук не посчитал нужным отвечать на вопросы о невыплате зарплаты.

Салехард, служба информации

Салехард. Другие новости 29.11.18

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