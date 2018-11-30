В Надыме срочно закрыли школу, помещения дезинфицируют

В Надыме из-за вспышки внебольничной пневмонии закрыта школа номер шесть. Решение принято в пятницу, 30 ноября 2018 года после распоряжения управления роспотребнадзора по ЯНАО в Надымском районе сегодня. Зарегистрировано 10 случаев заболевания.

«В школьных помещениях проводится дезинфекция, все запланированные ранее культурно-массовые мероприятия отменены.Дети будут обучаться через систему «Сетевой город. Образование». Причин для паники нет. В других школах Надыма и района случаев внебольничной пневмонии не зафиксировано», – говорится в сообщении пресс-службы администрации района.

Надым, служба информации

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