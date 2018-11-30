Мэрия Салехарда объявила о новой транспортной реформе после коллапса

Мэрия Салехарда анонсировала новую реформу дорожного движения. Возвращать прежний режим работы светофоров власти не намерены, при этом две улицы планируют сделать односторонними. Об этом говорится на сайте мэрии.

В Салехарде, напомним, с 17 ноября светофоры перевели на трёхфазный режим. Появилась фаза, при которой пешеходы могут двигаться во всех направлениях, в том числе по диагонали, пока все машины стоят. Это вызвало резкий всплеск недовольства. Горожане заявили о пробках и о том, что они не успевают переходить улицу. Мэрия сообщила, что эта реформа отменена не будет несмотря ни на что. Она направлена на повышение безопасности дорожного движения.

Чтобы снять социальную напряжённость, на светофорах добавили несколько секунд для движения пешеходов.

А 30 ноября чиновники столицы Ямала заявили, что причиной коллапса стала не новая система работы, а количество машин.

Как сообщил заместитель гендиректора МКУ «Салехардская дирекция единого заказчика» Алексей Нога, вся настройка светофоров идёт в ручном режиме, так как автоматизированной системы в городе нет. «Заторы возникают не потому, что плохо работают светофоры, а потому что ширина проезжей части и пропускная способность не соответствует количеству транспорта. Когда Салехард планировался и строился, никто не мог спроектировать, что такое большое количество транспорта будет передвигаться по нашим улицам», – утверждает специалист.

Он поясняет: «Не первый год мы рассматриваем вопрос об установлении одностороннего движения на улицах Ямальская и Мира. И у нас получится четырёхполосная дорога, разделённая не зелёной зоной, а кварталом жилой застройки».

Салехард, служба информации

Салехард. Другие новости 30.11.18

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