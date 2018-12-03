На Ямале пьяный полицейский прострелил стены и окно в чужой квартире

На Ямале прокуратура добивается ужесточения наказания для полицейского, который приехал пьяным на вызов и начал стрелять. ЧП произошло 18 октября 2016 года в селе Новый Порт Ямальского района.

«Помощник участкового Тихов в состоянии алкогольного опьянения прибыл по вызову жителя села, сообщившего о затоплении квартиры соседями сверху. Он поднялся на второй этаж и без разрешения владельцев проник в квартиру. Там полицейский без какой-либо надобности и законных оснований, угрожая причинением смерти, достал служебное оружие и навёл его поочередно на двух женщин и мужчину. После чего произвёл выстрел в стену в непосредственной близости от головы одной из потерпевших, и в окно», – рассказывают обстоятельства инцидента в прокуратуре.

Когда о ЧП стало известно прокуратуре, помощник участкового решил скрыть следы от пуль. Он проник в квартиру потерпевших, где деформировал повреждения от пуль.

В феврале 2018 года Тихова оправдали. Прокуратура обжаловала приговор. В ноябре 2018 года Ямальский районный суд признал подсудимого виновным в совершении действий, выходящих за пределы полномочий лица. Помощнику участкового назначено условное наказание. Прокуратура намерена изучить приговор и прешить, стоит ли добиваться реального срока.

Новый порт, служба информации

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