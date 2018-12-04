Губернатор Ямала попросил Счетную палату поработать

Губернатор ЯНАО Дмитрий Артюхов попросил Счетную палату контролировать сроки возведения объектов. Свою просьбу он озвучил после того, как рассказал о масштабных планах по возведению школ, детсадов, больниц и дорог в регионе. Он также заявил, что сам будет контролировать некоторые объекты, в том числе поедет по дороге от Нового Уренгоя до Ноябрьска, чтобы проверить качество работ. Об этом он сказал в ходе своего доклада 4 декабря 2018 года.

«Я буду жестко следить за соблюдением сроков и качества строительства. Те, кто не справится, будут нести ответственность. Прошу Счетную палату подключиться и внимательно следить за эффективностью расходов в сфере строительства», – сказал г-н Артюхов.

Отметим, Счетная палата на Ямале – закрытый непрозрачный орган, который за последние несколько лет не раскрыл ни одного подробного отчета о найденных нарушениях. Традиционно сотрудники ведомства просят журналистов выйти из кабинетов заксобрания, когда начинается беседа о возможных нарушениях в сфере расходования бюджетных средств. В связи с этим неясно, обнаруживали ли вообще когда-либо СП под управлением Семена Свидлова серьезные нарушения.О коррупции на Ямале обычно заявляют следственные органы или прокуратура.

Губернатор Ямала Артюхов анонсировал строительство 31 детсада в ближайшие три года, 27 школ с бассейнами в ближайшие пять лет, а также больничного городка в Тазовском районе.

Салехард, служба информации

Салехард. Другие новости 04.12.18

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