На Ямале осудили и лишили звания полковника, который забирал заработок подчинённых

На Ямале осудили бывшего начальника миграционной службы, который вывел четыре млн рублей со счетов управления – Игоря Костюка. Его не только приговорили к реальному сроку, но и лишили звания полковника. Вместе с ним осуждена его супруга (тоже работала в ФМС), а также два бывших заместителя и бухгалтер. Они участвовали в преступной схеме, сообщает агентство «Новый День».

Ранее в следственном управлении СК Ямала раскрывали схему: сначала Игорь Костюк выписывал подчинённым завышенные премии или издавал приказы о выдаче матпомощи, затем часть этих начислений сотрудники возвращали ему. Глава службы выдумывал благовидные предлоги – якобы средства идут на нужды ФМС. Это продолжалось с апреля 2012 по январь 2016 года. «Сотрудники передавали заранее оговоренные суммы через пособников», – раскрывали фабулу уголовного дела следователи.

В деле фигурируют около 50 сотрудников миграционной службы – столько силовиков за время работы преступной схемы получали премии и выплаты и отдавали часть обратно.

«Самый крупный транш был в 2015 году – Костюку удалось вывести 2,5 млн рублей. Весной 2016 года он ждал инспекторскую проверку из Москвы и планировал часть этой суммы потратить на встречу аудиторов. Во время обыска у него нашли 1,4 млн рублей», – рассказывает подробности дела собеседник в силовых структурах.

В прокуратуре Ямала подтвердили, что г-н Костюк и его сообщники осуждены. Там добавили, что обвинительное заключение надзорная инстанция утвердила в январе 2018 года.

Как сообщил собеседник агентства, знакомый с материалами, дело дважды возвращалось на доследование в СУ СК Ямала. «Прокуратура активно участвовала в расследовании. Именно она помогла верно квалифицировать преступление, исправив недоработки следствия. Изначально к ответственности планировалось привлечь только самого Костюка и его жену. В результате дополнительного расследования и требования прокуратуры удалось установить роль двух заместителей и бухгалтера. Более того, удалось увеличить сумму ущерба с двух до семи млн рублей. Правда, в суде удалось доказать четыре млн рублей», – описал особенности расследования инсайдер.

По данным агентства «Новый День», суд признал Игоря Костюка виновным в присвоении и растрате. Он должен провести шесть лет в колонии строгого режима. Ему помогали заместители – Николай Герасичев и Светлана Шульгина, а также сотрудницы Ирина Нахимчук и Елена Костюк. Всем им назначены условные сроки.

Семья Костюк прибыла на Ямал из Тюмени. Супругам пришлось развестись, чтобы формально исключить конфликт интересов – Елена работала под руководством мужа, что запрещено законом о службе.

Отметим также, что службы УФМС уже не существует – её в 2016 году упразднили и присоединили к полиции.

Салехард, служба информации

Салехард. Другие новости 05.12.18

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