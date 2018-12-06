Кандидатов на пост директора телеканала Ямала проверят на полиграфе

В финал конкурса на пост директора окружной государственной телерадиокомпании «Ямал-Регион» вышли десять человек. Трое конкурсантов – действующие сотрудники. Это генеральный продюсер Максим Криворучко, заместитель главреда Павел Поперешниченко и заместитель гендиректора по маркетингу и рекламе Лариса Фесикова. Среди финалистов два кандидата наук, оба из Санкт-Петербурга – Леонид Ефимов (учредитель и гендиректор «Северо-Западная Медиа-Группа») и Вячеслав Калинин (пиарщик компании «Газпром»). Кроме того, в конкурсе участвуют руководители местных СМИ: Алексей Сафонов – директор «Ноябрьск 24», директор «Северного издательства» Эдуард Ярмаметов, а также Рафаэль Утхунов – главный редактор «ТРВ Мужи».

Претенденты из других регионов – екатеринбургский пиарщик Олег Мошкарёв и Александр Иноземцев из Москвы, сообщает агенство «Новый День».

Самому молодому из финалистов 30 лет – это Павел Поперешниченко. Коллеги уже заметили его активность на премии «ТЭФИ-регион» – в конце ноября на церемонии награждения именно он представлял телекомпанию.

«Очный этап будет длиться три дня – с 7 по 9 декабря. Он включает индивидуальное интервью с каждым участником, полиграф, с помощью которого проверят социальные и коррупционные факторы риска. Испытания проведут независимые эксперты», – говорится в сообщении пресс-службы правительства Ямала.

Также кандидатов ждёт деловая игра и самопрезентация. Претендентов оценит губернатор Ямала Дмитрий Артюхов. Победителя назовут 10 декабря.

Салехард, служба информации

Салехард. Другие новости 06.12.18

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