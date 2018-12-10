губернатор Артюхов вводит новое звание для журналистов

На Ямале введут новое почетное звание – заслуженный журналист. Об этом говорится в проекте закона правительства ЯНАО, который должны утвердить депутаты. Обсуждение законопроекта состоится на ближайшем заседании думы 20 декабря 2018 года, сообщает агентство «Новый День».

Сейчас на Ямале такого звания нет, журналистов награждают как заслуженных работников культуры или связи. Такая практика ранее действовала и на федеральном уровне, пока не ввели звание заслуженных журналист РФ.

«В ЯНАО ежегодно указанное почетное звание присваивается 10 жителям. Дополнительные финансовые затраты из бюджета автономного округа потребуются для изготовления нагрудных знаков почетных званий, удостоверений и футляров к ним», – говорится в пояснительной записке к законопроекту.

По действующему закону, сотрудники СМИ, которые удостоены профессионального почетного звания, могу рассчитывать на единовременную денежную выплату в 50 тыс. рублей. Им также будут вручать нагрудный знак.

Салехард, служба информации

Салехард. Другие новости 09.12.18

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