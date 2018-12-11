На месторождении Ямала нашли застреленного вахтовика

На месторождении Ямала нашли тело вахтовика с огнестрельным ранением в голову. Следователи уже проводят проверку по факту ЧП. По предварительным данным, это не было убийство. Трагедия произошла на Тарасовском месторождении «Пурнефтегаза» (дочернее предприятие «Роснефти»).

Как сообщили агентству «Новый День» в пресс-службе СУ СК Ямала, ЧП произошло на территории вагон-городка, где проживал мужчина, в 35 км от Тарко-Сале. Погибшему 54 года. Он прибыл на Ямал из Нижневартовска для работы вахтовым методом. Приехал на автомобиле, ружье было при нем – это его зарегистрированное оружие.

Тело погибшего обнаружили утром во вторник, 11 декабря 2018 года. «Назначен комплекс экспертиз, опрашиваются коллеги, устанавливаются обстоятельства ЧП», – сообщили в пресс-службе следственного управления СКР Ямала.

Погибший, по неофициальным данным агентства, работал в компании «НДС-Строй».

Тарко-Сале, служба информации

Тарко-Сале. Другие новости 11.12.18

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