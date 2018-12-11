В Новом Уренгое обсуждают водителя кроссовера, которая убежала с места ДТП с ребенком (ВИДЕО)

В сообществах Нового Уренгоя «Вконтакте» обсуждают видео ДТП с участием двух кроссоверов. За рулем одного из них была женщина, она проехала на красный сигнал светофора, сбила другой автомобиль, после чего выскочила из машины с ребенком и побежала в сторону домов. По версии подписчиков группы «Новый Уренгой», водитель сбежала с места ДТП. В отделе пропаганды ГИБДД Ямала опровергли это утверждение, там сообщили, что все остались на месте аварии. К счастью, в ДТП никто не пострадал.

На видео, которое опубликовано в группе, видно, что кроссовер оранжевого цвета выезжает на полосу встречного движения и не останавливается на перекрестке. В результате машина сталкивается с другим автомобилем белого цвета, который движется перпендикулярно. «Вчера в полдень (то есть 10 декабря – прим.ред) в Новом Уренгое девушка за рулем оранжевого кроссовера выехала на встречную полосу и попыталась проскочить перекресток на красный свет. Дорогу автоледи перегородил другой кроссовер и произошло весьма мощное столкновение. Сразу после аварии виновница, держа на руках маленького ребенка, вышла из салона и быстрым шагом скрылась во дворах соседних домов», – сказано в описании к видео.

Но в ГИБДД Ямала агентству «Новый День» сообщили, что никто не скрывался. «Женщина проехала на запрещающий сигнал из-за невнимательности», – резюмировали в отделе пропаганды ведомства.

Новый Уренгой, служба информации

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