На Ямале после столкновения с грузовиком сгорел УАЗ, есть погибшие (ФОТО)

На Ямале после столкновения с грузовиком MAN загорелся и полностью выгорел УАЗ, погибли два человека. ЧП произошло в районе семи часов утра в четверг, 13 декабря 2018 года, под Новым Уренгоем.

«По прибытию пожарного подразделения к месту вызова наблюдалось горение автомобиля УАЗ, спустя несколько минут пожар был ликвидирован. Ущерб и причина ДТП устанавливается», – говорится в сообщении пресс-службы МЧС Ямала.

Получить комментарии в ГИБДД Ямала на момент публикации не удалось. Неясно, сколько всего было человек в автомобиле УАЗ и каково состояние водителя грузовика.

Новый Уренгой, служба информации

Новый Уренгой. Другие новости 12.12.18

Чиновники Ямала устроили слежку за аборигенами в соцсетях: аккаунты, высказывания, политические взгляды (ДОКУМЕНТ). / Александр Моор наградил отца губернатора Ямала. / Власти Ямала объяснили, почему их закупки признали непрозрачными. Читать дальше

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш Whatsapp +7 (901) 454-34-42

© 2018, РИА «Новый День»