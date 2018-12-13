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Четверг, 13 декабря 2018, 09:47 мск

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На Ямале после столкновения с грузовиком сгорел УАЗ, есть погибшие (ФОТО)

фото – МЧС Ямала

На Ямале после столкновения с грузовиком MAN загорелся и полностью выгорел УАЗ, погибли два человека. ЧП произошло в районе семи часов утра в четверг, 13 декабря 2018 года, под Новым Уренгоем.

«По прибытию пожарного подразделения к месту вызова наблюдалось горение автомобиля УАЗ, спустя несколько минут пожар был ликвидирован. Ущерб и причина ДТП устанавливается», – говорится в сообщении пресс-службы МЧС Ямала.

Получить комментарии в ГИБДД Ямала на момент публикации не удалось. Неясно, сколько всего было человек в автомобиле УАЗ и каково состояние водителя грузовика.

Новый Уренгой, служба информации

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