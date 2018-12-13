В Лабытнанги аварийно отключили свет в нескольких районах из-за ЧП

В четверг утром, 13 декабря, в Лабытнанги аварийно отключилось электричество в нескольких районах города. В мэрии города сообщили, что причиной ЧП стало короткое замыкание на линии электропередач.

«В течение 30 минут энергетики устранили аварийную ситуацию и возобновили электроснабжение в центральной части города. Чуть больше времени потребовалось на выявление на электросетях места короткого замыкания, чтобы заново возобновить работу газотурбинного генератора», – говорится на сайте мэрии.

Лабытнанги, служба информации

Лабытнанги. Другие новости 13.12.18

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