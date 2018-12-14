На Ямале поймали банду, которая обворовала «Газпром» (ФОТО)

В Ноябрьске обнаружили преступную группу, которая занималась хищением газового конденсата. По данным агентства «Новый День», в ноябре 2018 года возбуждено уголовное дело по статье «кража». Злоумышленники нелегально получали углеводороды с помощью врезок в газопровод Уренгой – Сургут.

В пресс-службе МВД Ямала в ответ на запрос подтвердили информацию о задержании преступной группы. Там сообщили, что врезка была проведена под землей. «Полицейские установили, что с мая по декабрь 2018 года злоумышленники похитили 215 тонн газового конденсат, чем причинили ущерб одному из газодобывающих предприятий Ноябрьска на сумму более 1,9 млн рублей», – говорится в сообщении полицейского главка. По данным управления, конденсат вывозили железнодорожным и автомобильным транспортом в другие регионы. В сообщении ведомства также сообщается, что в преступлении подозревают троих местных жителей. В отношении подозреваемых избрана мера пресечения – подписка о невыезде.

По данным агентства «Новый День», ущерб причинен компании «Газпром переработка». В деле, по словам собеседника агентства в силовых структурах, фигурируют сотрудники компаний ООО «Титан» и «Ямалснаб». По версии собеседников агентства, это может быть далеко не первый эпизод в деятельности злоумышленников.

«По некоторым оперативным данным, это та же преступная группа, которая была обнаружена полицией в 2014 году. Тогда начальник ОБЭПиПК Нурлан Кабдрашов (ныне он замначальника полиции по оперативной работе) отчитывался в СМИ о поимке этнической преступной группировки, состоящей из десятка человек. Операцию широко описывали в прессе, рассказывали о новых методах обнаружения преступников. В 2015 году дело отправили в суд, но ни о какой преступной группе речь уже не шла. По нашим данным, условно осудили лишь рядовых исполнителей – водителей. Почему – вопрос. Судя по всему, группу курировал бизнесмен из Азербайджана Наги Вахид оглы Гейбатов, но его причастность доказана не была. Есть вероятность, что группа продолжила работать под тем же руководством и в 2018 году силовики снова задержали членов этой команды», – рассуждает собеседник.

Подтвердить официально эти предположения не удалось.

Ноябрьск, служба информации

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