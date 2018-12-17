На Ямале опять поставили «новогодний фаллос» (ФОТО)

В Ноябрьске горожане обсуждают неоднозначную подсветку в ледовом городке. Дело в том, что иллюминация одной из горок напоминает мужской половой орган. Внимание она привлекла еще и потому, что несколько лет назад Ноябрьск уже прославился на всю страну елкой в виде фаллоса, дерево было установлено в поселке Железнодорожников, возле ДК «Магистраль». О нем рассказывал в своей передаче на «Первом канале» Иван Ургант, она также вызвала гнев депутата Виталия Милонова. Новый шедевр обсуждают в группе «Сейчас Ноябрьск», кроме того, его уже сфотографировали местные журналисты – агентство «Ноябрьск24».

Ледовый городок в Ноябрьске открыли в минувшие выходные дни.

Недовольны городком и жители Лабытнанги. Там, по версии горожан, лед желтый из-за того, что воду берут из близлежащего водоема, куда сливают сточные воды. «Сточные воды центральной канализации уже на площади Нака, апокалипсис и катастрофа, которая не пахнет для администрации. Безопасный лед должен был браться с Ханмея, но лед для детской ледовой горки администрация Лабытнанги берёт с озера в двухстах метрах от труб и канав, откуда сливаются сточные воды центральной канализации», – говорится в посте Станислава Пьяных.

В Лабытнанги городок еще не открыли.

фото – горка в Ноябрьске

фото – елка в виде фаллоса, разочаровавшая горожан в 2015 году

фото – желтый лед в Лабытнанги

Ноябрьск, служба информации

Ноябрьск. Другие новости 16.12.18

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